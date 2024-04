Mazdēls izkrāptas naudas legalizēšanai izmantojis vecmāmiņas kontu

Apkrāptais vīrietis saņēmis telefona zvanu no kādas personas, kura uzdevusies par policijas darbinieku. Viltvārdis informējis cietušo, ka bankā ir ieradusies kāda persona ar pilnvaru viņa vārdā un mēģinājusi noformēt kredītu. Vēlāk cietušais savienots ar citu viltvārdi, kas uzdevies par bankas pārstāvi un piedāvājis viņam apdrošināt bankas kontā esošos naudas līdzekļus, un pārskaitīt tos uz citu kontu. Lai to izdarītu, tika prasīts instalēt viedierīcē “AnyDesk” programmu. Pēc programmas instalēšanas cietušais pieslēdzās internetbankai, izmantojot Smart-ID, kā rezultātā no viņa bankas konta veikti naudas pārskaitījumi 7175,99 eiro apmērā.