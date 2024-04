Ugunsgrēkā Valmierā cietuši cilvēki

Ugunsdzēsēji no ēkas izglāba trīs cilvēkus, no kuriem divi tika izglābti ar glābšanas masku palīdzību pa kāpņu telpu, bet viens tika izglābts caur ēkas logiem, izmantojot izbīdāmās kāpnes.

Vēl vienu cilvēku no degošā dzīvokļa izglāba kaimiņi, kas bija cietis, bet pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, no kuriem arī viens cilvēks bija cietis.