Noskaties ⟩ Šampēterī nenoskaidrots šoferis pamatīgi sadauza svešu auto un aizbēg

Vainīgais pēc sadursmes izraisīšanas no notikuma vietas aizbēga. Anatolijs stāsta, ka par notikušo uzzinājis no policijas, kas, patrulējot pilsētas apkaimē, pamanījuši ietves malā sasisto tēva automašīnu. Viņš pieļauj, ka bezatbildīgais šoferis negadījumu izraisījis, pārvietojoties ar melnu "Mercedes". Par to liecina, šīs markas luktura atlūzas, kas atrastas netālu no cietušā "Renault" spēkrata. Tomēr pierādījumu, kas Anatolija versiju apstiprinātu, trūkst.