Skolotājas saduršana Liepājā: apsūdzētās tēvs nav zinājis par sākto kriminālprocesu

AT Krimināllietu departaments iepriekš daļēji atcēla Kurzemes apgabaltiesas spriedumu Liepājā sadurtās skolotājas lietā, līdz ar ko apgabaltiesai atkārtoti bija jālemj jautājums par noteiktajām kaitējuma kompensācijām no apsūdzētās nepilngadīgās un viņas mātes.

AT atzina par pamatotu cietušās un nepilngadīgās personas pārstāves kasācijas sūdzībās norādīto argumentu par to, ka tiesai bija jāizlemj jautājums par kompensācijas maksāšanas pienākumu no nepilngadīgās personas, kurai piemērots medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, subsidiāri no abiem vecākiem. Tiesā konstatēja, ka ne pirmstiesas izmeklēšanas laikā, ne iztiesāšanas laikā netika noskaidrota nepilngadīgās apsūdzētās tēva identitāte un viņš nav bijis informēts par notiekošo kriminālprocesu pret viņa meitu.