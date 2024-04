Pēc Oliņas paustā, pastāvošā nevienlīdzība nozīmē, ka nav veidu, kā skolotājam un skolai palīdzēt kļūt labākiem, un "jau sistēmā nolemjam, ka vieni rezultāti būs zemāki". Profesionālajam atbalstam būtu jābūt visos trīs līmeņos, tai skaitā pašvaldībā un skolā. Situāciju varētu uzlabot IZM iecere par metodiskā centra izveidi - skolotājiem būtu skaidrs mehānisms un soļi, kur varētu saņemt informāciju, kā mācīt bērniem savādāk, un kurš viņam varēs praktiski palīdzēt. Viss esot atkarīgs no tā, kā ieceri īstenos praktiski.

Arī augstskolu pētniekiem, pēc Oliņas domām, vajadzētu turpināt attīstīt metodiku un mācīties no starptautiskās pieredzes, to integrējot Latvijas izglītības iestādēs. "Mums ir ļoti daudz iestrādņu, bet nekad neesam tikuši ar to līdz galam," viņa pauda, uzsverot, ka tiek ieguldīti "milzīgi resursi".