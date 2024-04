Noskaties ⟩ Pēc “Latvijas attīstībai” ziedojumu lietas publiskošanas “atceras” par iestrēgušiem grozījumiem Krimināllikumā

KNAB prasīja atmaksāt valsts budžetā 32 756 eiro, bet citu sodu nebija. Partija to izmanto, lai teiktu, ka viss ir kārtībā. ¬¬¬Trīs ziedojumus, kur cilvēki ziedoja ne savu naudu, partija gan atmaksāja, bet tā neesot nelikumību atzīšana, par pārējo tiesājas. Par ziedojumu raksturu un naudas izcelsmi partijā atsakās runāt. Arī raidījumam “de facto” partijas valdes līdzpriekšsēdētājs Pūce norādīja: “Nav tāda neviena lēmuma attiecībā uz mums, ka mēs būtu pārkāpuši likumu. Mēs esam uzvarējuši tiesas procesā par vienu nozīmīgu daļu no KNAB lēmumiem.”

Strīds par likuma interpretāciju

Pūces pieminētais Augstākās tiesas lēmums, kas atceļ pienākumu atmaksāt valsts budžetā vienu KNAB ieskatā nelikumīgu ziedojumu, gan nenozīmē, ka arī ziedotās naudas izcelsme ir skaidra. Ziedotājs bija Staņislavs Ovčarenko, kurš 2018. gadā vispirms bankomātā savā kontā un dienu vēlāk - partijas kontā ieskaitīja 5200 eiro. Stāstījis, ka ziedojis vēl no 2012. gada ienākumiem Baltkrievijā - ap 4000 eiro, kā arī no brāļa ikmēneša aizdevumiem 300-500 eiro. Tiesā strīds bija par to, no cik seniem ienākumiem drīkst ziedot. KNAB uzskata – ka no iepriekšējā gada, partija – ka no senākiem.