Zārks bibliotēkām

Kopējais šo bibliotēku aktīvo lietotāju skaits ir vairāk kā pustūkstotis. Tā sauktais fizisko apmeklētāju jeb apmeklējumu kopskaits pērn bijis ap 9000. Bet tieši šis domes prāt it kā mazais lietotāju un apmeklējumu skaits ir viens no likvidācijas iemesliem. Tajā pat laikā visos sešos pagastos, kur atrodas šīs bibliotēkas, oficiāli skaitās tikai 8100 iedzīvotāju. Reāli to noteikti krietni mazāk. Tomēr pat ar astoņiem tūkstošiem sanāk, ka bibliotēku pakalpojumus regulāri izmanto 7% iedzīvotāju. Laukos un mūsdienās tas nav maz!