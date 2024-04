Video ⟩ Aiz priekškara: Kremļa lakstīgalas spriedelē par Ukrainas drīzu kapitulāciju

Propagandisti priecājās, ka Irāna esot pierādījusi savas militārās spējas un to, ka ir spējīga par sevi pastāvēt. Jāpiebilst, ka Irāna ir tuvs Krievijas sabiedrotais Tuvo Austrumu reģionā, turklāt svarīga ieroču piegādātāja. Karā Ukrainā Krievija aktīvi izmanto Irānas piegādātos dronus.

Radio "Brīvā Eiropa" norāda, ka Kremlim potenciālie ieguvumi no Irānas uzbrukuma Izraēlai ir gan plaši, gan diezgan specifiski. Vairāk nekā divu gadu laikā, kopš Putins uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, viņš arvien vairāk ir attēlojis tur notiekošo karu kā daļu no plašākas konfrontācijas, kurā Krievija aizstāv sevi un pārējo pasauli no Rietumiem un jo īpaši ASV.