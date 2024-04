Lauzti galvas kauli un metāla plāksnes sejā uz mūžu – sekas braukšanai ar elektroskrejriteni reibumā

No 2021. līdz 2023. gadam kopumā Stradiņa slimnīcā ar dažādām galvas un sejas traumām pēc elektroskrejriteņu negadījumiem ārstējās 410 cilvēki, no kuriem 220 gadījumos tika konstatētas vaļējas galvas brūces, 71 gadījumā – apakšžokļa lūzums, 58 – vaiga kaula un augšžokļa lūzums, bet 46 gadījumos cietušajiem bija lauzti deguna kauli, liecina Stradiņa slimnīcas NMC Sejas un žokļu ķirurģijas traumpunkta ārsta palīga Edgara Freimaņa apkopotie dati.

"Mūsu novērojumi ļauj secināt, ka tipiskais elektroskrejriteņu negadījumos cietušais ir jauns vīrietis alkohola reibumā, turklāt negadījumi biežāk notiek nakts stundās. Lielākais cietušo skaits ir vecuma grupā no 20 līdz 23 gadiem, taču gana daudz ir arī pacientu vecumā no 23 līdz 38 gadiem, bet vecākais pacients bijis 66 gadus vecs. Viens no biežākajiem negadījumu cēloņiem ir braukšana alkohola reibumā – trešdaļa cietušo ir atzinuši, ka ir braukuši reibumā, taču patiesībā šis skaits varētu būt vēl lielāks, jo par 40 % pacientu nav datu saistībā ar alkohola lietošanu," skaidro Freimanis.