FOTO un VIDEO ⟩ "Tas nav normāli!" "Omniva" kurjers Rīgas centrā rupji pārkāpj noteikums

🙃



Klau, @Sat_Min (CC @JanisMeirans), vai tomēr jaunā redakcija MK noteikumiem Nr. 522 nav par mīkstu? No turienes pazuduši visas praktiskās norādes par to kādi ir ierobežojumi un automašīnu var atstāt arī šādi. Plus policija šo tāpat nekontrolē. Tas nav normāli. pic.twitter.com/NEW07qeJHR