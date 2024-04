Turpmāk būs vieglāk sodīt par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem citā ES dalībvalstī

ES dalībvalstij, kurā izdarīts ceļu satiksmes pārkāpums, būs 11 mēneši no pārkāpuma izdarīšanas dienas, lai izdotu paziņojumu par ceļu satiksmes pārkāpumu un piemēroto sodu. Paziņojumā jānorāda pārkāpuma izdarīšanas laiks un apstākļi, kā arī informācija par to, kā naudas sodu var pārsūdzēt.

Eiropas Parlamenta deputāti panāca to, lai privātām struktūrām būtu aizliegts palīdzēt ES dalībvalstīm iekasēt ceļu satiksmes naudas sodus no ārvalstu autovadītājiem (šis noteikums stāsies spēkā divus gadus pēc noteikumu transponēšanas valstu tiesību aktos).

EP ziņotājs Kosma Zlotovskis (ECR, Polija) teica: "Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, ES dalībvalstīm ir jāsadarbojas un to rīcībā jābūt efektīviem instrumentiem, lai sodītu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus no ārvalstīm. Atjauninātie noteikumi palīdzēs to nodrošināt, turklāt tie būs izdevīgi arī autovadītājiem, kuri saņems informāciju noteiktā laikposmā, viņiem saprotamā valodā un ar pārsūdzības procedūras aprakstu. Aizliegums izmantot privātos uzņēmumus naudas sodu iekasēšanai efektīvi pasargās autovadītājus no krāpšanas un personas datu noplūdes."