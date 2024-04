Elīna Geida par produktīvu sūdzēšanos un mākslu sarunāties

Es pati agrāk vispār nemācēju sarunāties – ja man kaut kas nepatika, kliedzu, psihoju un gāju ārā no telpas. Joprojām mācos sarunāšanās mākslu. Viena no lietām ir – neaizsvilties. Ja mani kaitina, ko otrs saka, es, pirmkārt, elpoju daudz dziļas elpas un, otrkārt, mēģinu sarunai pieiet ar empātiju, mēģinu saprast, kādēļ tas cilvēks tā domā. Vispirms uzklausu un tikai tad izsaku savu viedokli. Reizēm to arī mainu. Cilvēkus, kas mani agrāk ar savu atšķirīgo viedokli kaitināja, saprotu arvien labāk – redzu, ka viņi par savu tēmu iedegas tāpat kā es par savējo."