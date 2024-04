Trīs scenāriji Krievijas nākotnei. Kurš būs īstais?

Protams, katra valsts ir unikāla. Kas ir krievu tautas unikalitātes pamatā? Krievu un ārvalstu filozofi, vēsturnieki un rakstnieki ir vienisprātis, ka krievu tautai pārsteidzošā kārtā vienlaikus piemīt slinkums un strādīgums, ciešanu kults un pēkšņa domu maiņa no miera stāvokļa uz niknuma un agresijas stāvokli, morāles triumfs pār likumu – līdz ar to likumu neievērošana un paaugstināta taisnīguma izjūta –, kolektīva pārākums pār indivīdu, paternālisms un ticība liktenim. Krievu filozofs Nikolajs Berdjajevs, kurš 1922. gadā emigrēja no Krievijas, norādīja, ka krievu cilvēka raksturs ir ļoti polarizēts: "No vienas puses pazemība, no otras dumpinieciskums; no vienas puses līdzjūtība, no otras nežēlība; no vienas puses brīvības mīlestība, no otras tieksme uz kalpību." Krievu dvēseli salauž galējības un pretrunas. Tā ir krievu nacionālā rakstura būtība.