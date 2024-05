“Galvenais ir ietekme uz kaujas lauku. Galu galā ir izvēle: vai runāt par kaut ko skaļi, vai vienkārši darīt to, kas nepieciešams,”

Kijivas Rietumu sabiedrotie bieži vien ķeras pie paziņojumiem, ka viņi to vai citu ieroci nepiegādās, jo Ukrainas bruņotie spēki to izmantos, lai uzbruktu Krievijas Federācijas teritorijai, un tas it kā ievilks karā Rietumvalstis. Tiesa, šis jautājums pamazām virzās uz priekšu.