"Kodiaq" ir kā jauns dizains, tā arī jauns izmērs. Otrās paaudzes modelis ir par 6 centimetriem garāks, sasniedzot 4,76 metru garumu. Atšķirībā no "Superb" to uzreiz varēs dabūt arī "Sportline" izpildījumā.

"Škoda" "Smart Dials" ir patiešām atjautīgs veids, kā atvieglot automašīnas lietošanu skārienjutīgo ekrānu ērā. "Kodiaq" ir arī viens no pirmajiem "Škoda" modeļiem ar DSG pārnesumkārbas sviru pie stūres. "Kodiaq" bagāžnieks izaudzis par 80 litriem.

Daži pat noskatīti no citiem zīmoliem, jo jaunais bieži vien ir labi aizmirsts vecais, piemēram, izbīdāmas durvju ārmalu aizsarguzlikas. "Kodiaq" dzinēju gammā pārsvarā sastāv no 2 litru turbodzinējiem, taču ir arī mazāki motori, turklāt viens no tiem ir lādējamais hibrīds.