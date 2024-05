Mīts vai patiesība? Lietota automašīna kā investīciju objekts

"Balstoties uz mūsu novērojumiem, lietoto auto pircēji arī Latvijā ir pietiekami praktiski un nereti izvēlas auto nevis kā vienkāršu preci, bet kā ērtu pārvietošanās līdzekli, kurā saskata potenciālu salīdzinoši lēnam tā vērtības kritumam. Tā, piemēram, populāras ir dažādas "Toyota Land Cruiser" modifikācijas un atsevišķi "Hyundai" markas modeļi, kas ir ļoti piemēroti mūsu klimatiskajiem apstākļiem, un to cena laika gaitā ir salīdzinoši nemainīga vai reizumis pat pieaug," skaidro Cērps, piebilstot, ka būtisks faktors ir arī to salīdzinoši zemās uzturēšanas izmaksas, kas palielina to popularitāti lietotu automašīnu pircēju vidū.