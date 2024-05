Šobrīd, kad Ņujorkā izskata pirmo krimināllietu pret Donaldu Trampu, plašsaziņas līdzekļi ir atteikušies no ierastās prakses pasludināt to par "gadsimta tiesas prāvu". Tā drīzāk ir mēneša tiesas prāva, jo drīzumā sekos vēl trīs. Varētu domāt, ka lielais kriminālprocesu skaits, kuros izvirzītas dažādas apsūdzības – par klusēšanas naudas maksājumiem, konfidenciālu dokumentu glabāšanu un iejaukšanos vēlēšanās –, garantē notiesājošu spriedumu un Trampa galīgo izstumšanu no sabiedriskās dzīves.