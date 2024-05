"Par drošu, brīvu un demokrātisku Eiropas Savienību!" Visā Latvijā atzīmē Eiropas dienu

Pasākums norisināsies no plkst.12.45 līdz plkst.15 pie Saeimas nama Jēkaba ielā 11, Rīgā. Erudīcijas spēles "Es un ES" pirmā izspēle paredzēta plkst.13.10, savukārt otrā izspēle plānota plkst.14.10.

Eiropas piknika norises vieta būs arī viens no pieciem kontrolpunktiem orientēšanās spēlē "saSKATI EIROPU". Citi kontrolpunkti atradīsies Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā un ES mājā, un katrā no tiem būs jāizpilda noteikts uzdevums. Orientēšanās spēli dalībnieki varēs uzsākt jebkurā no kontrolpunktiem.