"Tā ir nejēdzība!" Vairākas dienas brauc bez vinjetes un tiek pie tūkstošiem eiro liela soda

"Man pieder uzņēmums, kas nodarbojas ar pārvadājumiem. Vienai no mašīnām darbinieks bija aizmirsis nopirkt vinjeti. No tā par katru dienu, kurai nebija vinjetes, radās septiņi pārkāpumi. Kopā sanāk tagad maksāt 3500 eiro. Tā ir nejēdzība, jo, ja man par to paziņotu pirmajā dienā, es to uzreiz novērstu. Par sodiem uzzināju tikai pēc nedēļas, kad atnāca pirmie trīs sodi. Pēc tam tie sodi turpināja nākt," raidījumam radušos situāciju aprakstīja Verners.