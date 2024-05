Pagājušogad pēc milzīgiem protestiem, arestu veikšanas un vardarbības valdība atcēla “ārvalstu aģentu” likumprojekta virzīšanu. Decembrī Gruzija saņēma ES kandidātvalsts statusu, un tagad viņi ir nolēmuši atkal ķerties klāt pie likuma virzīšanas. Viņiem ir vairākums Parlamentā. Viņiem ir konstitucionālais vairākums. Tehniski viņi to var izdarīt. Varbūt jūsu parlamentā ir tāda pati procedūra - pie mums pastāv divu veidu tiesību aktu pieņemšana. Viens no tiem ir normālais - kad mēnesi vai divus mēnešus notiek diskusijas, tiek analizētas diskusijas ar ekspertiem, un tad trešajā mēnesī par to ir jābalso. Un ir vēl viena iespēja, kad valdība uzskata, ka kāds likums ir steidzams, un izmanto šo tā saukto steidzamības virzīšanas veidu. Diskusijas notiek tikai trīs dienas, un tad sākas balsošana. Pagājušajā gadā viņi nolēma to izdarīt paātrinātā ceļā, bet sākās lieli protesti un viņiem tas neizdevās.