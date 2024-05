Panku karalienes Vivjenas Vestvudas kolekcija ieradusies Rīgā

Pirmajām kolekcijām sekoja aizvien jaunas, un pēc šķiršanās no Malkolma Maklārena Vestvuda sāka pievērsties sev būtisku tēmu, tostarp britu stila, izpētei. No 80. gadu vidus Vivjenas Vestvudas uzmanības lokā nonāca tādi tipiski britu audumi kā tvīds, spilgtie skotu tartani, kā arī klasiskās sarkanās medību žaketes. Dizaineri aizvien vairāk valdzināja tradīcija un iespēja uz to paraudzīties ar svaigu un bieži vien arī ironisku skatu. “Pētot pagātni, jūs patiesībā ienākat nākotnē,” viņa ir teikusi. Viena no vizuāli iespaidīgākajām šai ziņā ir Vestvudas kolekcija “Anglomania”, kuras ietvaros radītie tērpi arī būs pārstāvēti izstādē.