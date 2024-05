Noskaties De Facto: KNAB publicētajā partiju izdevumu topā nav iekļauta virkne ievērojamu EP priekšvēlēšanu kampaņas tēriņu

Partiju reitingi joprojām nesola ZZS piecu procentu barjeras pārvarēšanu un kaut viena EP deputāta mandāta iegūšanu, tāpēc lielie tēriņi varētu šķist visai neapdomīgi.

Tie gan kļūst izskaidrojami, ja tos vērtē kā investīciju nākotnē – jaunu atpazīstamu seju radīšanu. Rokpelnis šādus motīvus nenoliedz: “Tas ir likumsakarīgi, ja paskatās arī mūsu Saeimas frakcijas rindās, mūsu pašvaldību deputātu rindās – paaudžu maiņa notiek, skaidrs. Un mēs kā ilglaicīga partija, jo mēs esam viena no vecākajām partijām Latvijā, un mēs plānojam vēl kādu laiku pastāvēt. Līdz ar to tas ir likumsakarīgs solis, ka šai paaudžu maiņai jānotiek. Tai pašā laikā tas nāk ar to, ka šie jaunākie politiķi nav tik atpazīstami, un skaidrs, ka tur ir jāieliek pūles, lai šo atpazīstamību celtu.”

Otrajā vietā ar 263 tūkstošiem eiro KNAB apkopotajā kampaņas izdevumu topā ir AS. Tā līderis ir bezpartejiskais Reinis Pozņaks, projekta “Tviterkonovojs” izveidotājs, bet vairums no kandidātiem ir Saeimas vai pašvaldību deputāti. Neraugoties uz lielo deputātu īpatsvaru sarakstā, AS kampaņas sauklis ir “Drosme, nevis uzvalki”.