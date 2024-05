Lai vai kā – šoreiz par Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību ( LIZDA ) un tās nesen organizēto piketu. Šeit mēs patiesībā atgriežamies pie jēdziena “aģitācija”, jo šīm aktivitātēm izvēlētais laiks nebūt neizskatās nejaušs. Un, kā jau ierasts, gluži kā pēdējā skolotāju streika laikā, piketēt skolotājus aicināja tieši Apvienotais saraksts (AS).

Droši vien uzreiz jāsāk ar kādu pavisam nejaušu sakritību – arī LIZDA vadītāja Inga Vanaga iepriekš darbojusies politikā. Pirms kļūšanas par arodbiedrības priekšsēdētāju viņa kandidēja no Latvijas Reģionu apvienības (LRA) un strādāja par partijas Saeimas frakcijas vecāko konsultanti. Kā zināms, LRA tagad ir daļa no AS. Tas tīri tā – lai būtu skaidrs, kādi kauliņi atrodas uz laukuma.