Revīzija mājas aptieciņā Kāpēc vannasistaba nav labākā vieta zāļu uzglabāšanai

Efektīvākie knifi kārtības nodrošināšanai

Jebkura kaste, grozs vai kārba, kur glabājas medikamenti un to piederumi, jāorganizē tā, lai, skatoties uz saturu no augšas, būtu redzams viss tajā atrodamais. Šādā veidā ir visvieglāk kontrolēt medikamentu derīguma termiņu, regulāri, tas ir, vismaz reizi pusgadā, aptieciņu pāršķirojot. Svarīgi, lai divi iepakojumi (kastītes, plāksnītes) vai divi piederumi neatrodas guļus viens otram virsū.

Aptieciņā ieteicams nodalīt medikamentus (ziedes, tabletes, sīrupus) no piederumiem (plāksteriem, termometra, elastīgajām saitēm). Pārāk mazi un šauri priekšmeti (termometrs, pipetes, ziedes tūbiņas) neturas vertikāli, tāpēc pirms to likšanas aptieciņas kastē ieteicams tos grupēt citā mazākā konteinerī, piemēram, maciņā ar rāvējslēdzēju, nelielā stikla burciņā vai nelielā kastītē, ko tad iespējams novietot vertikāli. Tāpat plāksterus, marles, saites, teipus un citus piederumus ieteicams izņemt no oriģinālajām kartona kastītēm un turēt grupētus atsevišķos maciņos ar rāvējslēdzēju.