Pagājušajā diennaktī ugunsgrēkos izglābti trīs cilvēki

Aizvadītajā naktī glābēji devās uz Parku ielu Ludzā, kur divstāvu dzīvojamā mājā dega otrā stāva dzīvoklis, sadzīves mantas, gaitenis un jumts 30 kvadrātmetru platībā. No ēkas otrā stāva evakuējās divi cilvēki, kuri notikumā cieta, savukārt no pirmā stāva evakuējās vēl četri cilvēki. No otrā stāva ugunsdzēsēji glābēji izglāba vienu cilvēku.