Noskaties Jaunā EP deputāta Pūpola filmu bizness: slēpti sponsori, pastarpināti maksājumi, PR speciālistu atbalsts

Tiesa gan, pastāv liela iespēja, ka šobrīd biedrība pastāv tikai uz papīra – nav skaidrs, vai tai ir notikušas biedru sapulces un līdz ar to ir leģitīma valde. Tas izriet no “Baltic Center of Visual Researches” otra dibinātāja un valdes locekļa Sandija Semjonova atbildes “de facto”. Biedrība joprojām ir reģistrēta Semjonova dzīvoklī. “Darbs biedrībā no manas puses tika iesaldēts, un man nav informācijas par tās darbu. Esmu vairākkārt lūdzis Ansi Pūpolu pārreģistrēt biedrību citā juridiskā adresē vai arī likvidēt,” atrakstīja Semjonovs.