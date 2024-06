Labāki ar katru soli

Ilgu laiku tā tiešām bija, jo pilna servisa līzingu lielākoties izmantoja lieli uzņēmumi, kuru darbiniekiem daudz jābrauc. Līdz ar to tiem ir objektīva vajadzība pēc jauniem auto, ko intensīvi izmantot visu garantijas laiku. Taču, paplašinoties klientu lokam, mainījušās arī vajadzības. Pilna servisa līzingu par vajadzībām atbilstošu atzinuši arī mazāki uzņēmumi, kuri meklē iespējas ietaupīt. Atbilstoši to vēlmēm, esam sākuši piedāvāt pakalpojumu Multilease, kas paredz iespēju nomāt mazlietotu auto. Statistika rāda, ka 66% no mūsu klientiem vienu auto izmanto 4 gadus, vēl 23,5% - piecus gadus. Pēc šī termiņa transporta līdzekļu nobraukums ir līdz 100 tūkstošiem kilometru, un lielākoties tie ir ļoti labā stāvoklī, jo laikus veicam nepieciešamās apkopes un remontus. Tādēļ klienti, kuru darbiniekiem jābrauc mazāk, burtiski izķer šīs mazlietotās automašīnas, jo to lietošanas izmaksas ir ievērojami zemākas.