Andreja māte dzīvo Pierīgā, vienā no Salaspils daudzdzīvokļu namiem. Tur viņš ierodas regulāri, lai palīdzētu mātei nokļūt uz ārstniecības iestādēm Rīgā. Tomēr pēdējā viesošanās reize pārsteidza. Pārnakšņojot pie tuvinieces, no rīta kopā ar mammu devās uz automašīnu un atskārta, ka “aplaimots” ar sodu no Salaspils novada pašvaldības policijas. 30 eiro sods piemērots, jo automašīnā nebija atstāta attiecīgās mājas stāvvietu atļauja.