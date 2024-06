Vai auto tirgus biežņā vēl var atrasties vieta jauniem vārdiem?

Vidējo krosoveru modeļus varētu uzskaitīt no rīta līdz vakaram. Tāpat arī dažādās to spēcīgās un vājās puses. Piemēram, "Dacia Duster" priekšrocība ir pieejamā cena, bet trūkums – pazems komforta līmenis. "Volkswagen Tiguan" un "Škoda Kodiaq" raksturīgs lielāks komforts un labāka kvalitāte, bet attiecīgi ievērojami augstāka cena. Savukārt "Cupra Formentor" un "Alfa Romeo Stelvio" izceļas ar sportiskumu. Te var skaitīt klāt arī premium klases modeļus, kas paredzēti cilvēkiem, kas meklē modernākās tehnoloģijas. Un tā ir tikai maza daļa no šī segmenta pārstāvjiem.