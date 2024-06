NATO ģenerālsekretārs aicina nešaubīties par alianses gatavību aizstāvēt visus sabiedrotos

NATO ģenerālsekretārs sacīja, ka patlaban viņš koncentrējas uz to, lai NATO samits Vašingtonā noritētu veiksmīgi. Viņš norādīja, ka samitā ir jāpieņem daudzi svarīgu un stratēģiski lēmumi attiecībā uz atturēšanas un aizsardzības politiku, atbalstu Ukrainai. Tāpat būs jālemj par veidiem, kā stiprināt partnerattiecības ar citiem pasaules reģioniem, tai skaitā, kā risināt draudus, kas reģiona virzienā nāk no Ķīnas.

"Atrodoties šajā amatā, viens no maniem uzdevumiem ir garantēt arī to, ka Ukrainai tiek sniegs nepieciešamais atbalsts, cik vien ilgi tas ir nepieciešams. Sagaidu, ka sabiedrotie samitā spēs vienoties par to, kā NATO uzņemsies vadību par drošības atbalsta sniegšanu Ukrainai un ukraiņu karavīru apmācību organizēšanu," žurnālistiem teica Stoltenbergs.