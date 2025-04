Noskaidroti jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa "Laukiem būt!" uzvarētāji

Kopumā konkursā šogad iesniegtas 75 biznesa idejas no kurām pusfinālā iekļuva 52, tostarp no Vidzemes - 23, Kurzemes - 11, Zemgales - desmit un Latgales - astoņas, bet par naudas balvām finālā cīnījās 15 idejas. Visvairāk pieteikumu - 32, šogad saņemti kategorijā "Nelauksaimnieciskā ražošana un pakalpojumi".

Kategorijā "Lauksaimniecība" pirmo vietu ieguva Gunita Vīmere no Dobeles novada Krimūnu pagasta par projektu "Aveņu, kazeņu stādu audzēšana". Savukārt atzinības rakstus saņēma Elīna Balode no Cēsu novada Vecpiebalgas par projektu "Tomātiņš Kaikašos", Iveta Rozalinska no Saldus novada Ezeres pagasta par projektu - "Īstas lauku vistas", Jurģis Bicāns no Jēkabpils novada Krustpils pagasta par projektu - "Jāzepa mantojums - Eglaines Drava", Madara Šulce no Saulkrastu novada Sējas pagasta par projektu - "Ārstniecības augu žāvētava", kā arī Santa Gerega-Ģēģere no Saulkrastu novada Sējas pagasta par projektu - "Dzīvo zaļi".