Noskaties Rīgā noslēdzies "Baltic Pride 2024" gājiens "Līdz mēs visi būsim vienlīdzīgi"

Kā ziņots, šodien Rīgā notiek praida kulminācijas pasākums - gājiens par vienlīdzību "Until we are all equal" ("Līdz mēs visi būsim vienlīdzīgi"), aģentūru LETA informēja Latvijas cilvēktiesību aktīvists un LGBTQI tiesību aizstāvis Kaspars Zālītis.