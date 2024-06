Ukraiņu ielenkumā pie Vovčanskas varētu būt nonākuši simtiem krievu

liela krievu karavīru grupa ir atdalīta no atlikušajiem karavīriem Vovčanskā un izolācijā atrodas jau vairākas dienas. Tiek apgalvots, ka viņi esot iesprostoti sabombardētās grants rūpnīcas teritorijā mazpilsētas dienvidos. Ukrainas avoti sociālajos tīklos norāda, ka to skaits ir ap 400.

To nav iespējams pārbaudīt, bet kāds krievu žurnālists esot arī nosaucis viņu vārdus.

Krievijas mēģinājumi atbrīvot ielenkumā nonākušos cietuši neveiksmi

Saskaņā ar Krievijas militāro blogeru ziņām, situācija neizskatās labi. Viens no iemesliem ir tas, ka Ukrainas karaspēkam ir izdevies notriekt daudzus Krievijas izlūkošanas dronus. Rezultātā krieviem nākas cīnīties divdimensiju režīmā, savukārt ukraiņi uzbrukumiem var izmantot trešo dimensiju “gaiss”, “Telegram” raksta kāds Krievijas militārais blogeris.

Dažos sociālo mediju kontos izskan minējumi, ka Ukrainas ziemeļaustrumu frontē varētu būt sākušās pārmaiņas, jo reģionā nonākušas pirmās munīcijas piegādes no Rietumiem. Iepriekš Krievijas vienības tik strauji virzījās uz priekšu Harkivas reģionā vienīgi tāpēc, ka Ukrainai trūka munīcijas, galvenokārt pretgaisa aizsardzībai. Rietumvalstis jau mēnešiem ilgi ir centušās palielināt savas ražošanas jaudas, sagādāt munīciju no visas pasaules un nosūtīt to Ukrainai. Pašlaik vēl nav oficiāli apstiprināts, vai pirmās piegādes patiešām jau ir saņemtas un vai tās ir nosūtītas arī uz Harkivas reģionu.