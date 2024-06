Līdz ar to ir tikai loģiski nevis tērēt naudu, iepērkot ieročus un munīciju no citām valstīm, bet ražot pašiem un ieguldīt šos līdzekļus atpakaļ valstī. Turklāt vietējā ražošana nozīmē, ka krīzes situācijā nebūs jāpaļaujas tikai uz ārvalstu piegādēm, kas var aizkavēties. Munīcijas ražošana ir īpaši svarīga, jo no munīcijas pieejamības atkarīgs tas, cik ilgi un veiksmīgi iespējams atvairīt uzbrukumu, kā to spilgti parāda pēdējā laika notikumi Ukrainā.