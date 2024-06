Ja mēs ar jauniešiem nerunājam, kurš tad to darīs?

Veselības veicināšanas konsultante Kitija Kere pēc novadītajām nodarbībām jauniešiem stāsta: "Jaunieši zina teoriju, ko no viņiem gaida. Viņi māk pateikt, ka jābūt cieņpilnām attiecībām. Viņi zina, kas ir veselīgas attiecības un kādam jābūt drošam seksam. Bet, kad sāk iedziļināties, kā tieši izpaužas cieņpilnas attiecības, rodas problēmas. Viņi zina sabiedrībā pieņemtās atbildes, vispārīgas frāzes, taču dziļākā līmenī ir skumji. Sociālā riska jaunieši ir tiešāk pakļauti vardarbībai. Viņi to bieži redz ģimenē, draugu lokā vai pazīst cilvēkus, kas to ir piedzīvojuši. Ja par to nerunā, tad vardarbība var tikt normalizēta. Šiem jauniešiem ir ierobežoti resursi, tādēļ viņi izmanto to, kas ir pieejams bez maksas. Ja viņi nezina par kontracepciju vai tikai domā par seksu un atkarībām, tad pazūd arī drošība un veselība. Tādēļ ir tik svarīgi ar jauniešiem runāt, lai viņi varētu sevi pasargāt un aizdomāties par šīm lietām. Protams, pēc vienas sarunas viņi nekļūs par veselības lietpratējiem, bet lēnām un pamazām. Ja mēs ar viņiem nerunājam, kurš tad to darīs? Jauniešiem šādas nodarbības ir nepieciešamas, lai viņi saprastu savu vērtību un tiesības uz veselību un drošību, uz veselīgām attiecībām. Viņiem jāsaprot, ka viņi ir sava ķermeņa noteicēji un katram ir tiesības pateikt “nē”. Informācija, ko sniedzam jauniešiem, ir zinātnē balstīta un atjaunota, un tā ir būtiska viņu vajadzībām."