Video Bēdīgi slavenie "Just Stop Oil" aktīvisti apķēpā vēsturisko Stounhendžu. Iesaistās policija

Just stop oil protestors damage Stonehenge 😭 pic.twitter.com/HSQvfWIdNh

Aktīvisti "izrotāja Stounhendžu ar oranžu pulverkrāsu", pieprasot, lai nākamā Lielbritānijas valdība apņemas līdz 2030.gadam pakāpeniski atteikties no fosilā kurināmā, paziņoja protesta grupa "Just Stop Oil".

Sociālajos tīklos publicētajos video redzams, kā aktīvisti, tērpušies kreklos ar uzrakstu "Just Stop Oil", apsmidzina vismaz divus akmeņus ar oranžu vielu. "Just Stop Oil" sociālajos tīklos paziņoja, ka aktīvisti izmantoja oranžus kukurūzas miltus, kurus drīz nomazgās lietus.

Lielbritānijas premjerministrs Riši Sunaks nosodīja Stounhendžas bojāšanu, nosaucot to par apkaunojošu vandālismu vienā no Apvienotās Karalistes un pasaules senākajiem un nozīmīgākajiem pieminekļiem. "Just Stop Oil" vajadzētu kaunēties par saviem aktīvistiem, viņš piebilda.