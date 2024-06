Ikgadējā svētceļojumā uz Meku miruši vairāki simti musulmaņu

Lielākā daļa no bojāgājušajiem ēģiptiešiem miruši no pārkaršanas, izņemot vienu, kas tika sabradāts pūlī, paziņoja diplomāti. Miruši arī 60 Jordānijas pilsoņi.

Diplomāti paziņoja, ka kopumā vienā no lielākajiem Mekas morgiem atrodas aptuveni 550 bojāgājušie. Ziņu aģentūras AFP aplēses liecina, ka miruši 577 cilvēki.

Svētceļojums - hādžs - ir piektais un pēdējais no islāma pīlāriem. Visiem musulmaņiem vismaz reizi dzīvē ir jādodas svētceļojumā, ja tas ir fiziski un finansiāli iespējams. Hādža dalībnieki to uzskata par iespēju stiprināt savu ticību, atbrīvoties no veciem grēkiem un sākt jaunu dzīvi.