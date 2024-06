Nomājot ārzemēs auto, bet neizlasot nomas līgumu, var iekulties nepatikšanās

Nomājot automašīnu ārzemēs, autovadītājiem itin bieži gadās domstarpības ar auto iznomātājiem. Visbiežāk autovadītāji sūdzas, ka, atgriežoties mītnes zemē, esot noņemta nauda no bankas konta vai atsūtīts rēķins, jo auto nomas kompānija fiksējusi kādus pārkāpumus.

Pašrisks jeb drošības depozīts ir vidēji no 500 līdz 2000 eiro. Šī nauda tiek iekasēta no klienta, piemēram, ja automašīna tiek nozagta vai bojāta. Tāpēc saņemot auto, ir vēlama rūpīga auto vizuālā apskate un pat nofotografēšana, lai vēlāk nerastos pārpratumu par to, kādā vizuālā stāvoklī automašīna ir saņemta.