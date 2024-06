Egils Helmanis uz pāris nedēļām kļūs par EP deputāta Pūpola padomnieku

LETA jau ziņoja, ka Pūpols no 14.maija pilda eiroparlamentārieša pienākumus Daces Melbārdes (JV) vietā, kura kļuvusi par Latvijas Ārlietu ministrijas parlamentāro sekretāri.

Pūpols kandidēja EP vēlēšanās 2019.gadā no NA saraksta, taču netika ievēlēts. Iespēja kļūt par EP deputātu viņam radās pēc tam, kad par mandāta nolikšanu paziņoja no šā paša saraksta ievēlētā Melbārde, savukārt nākamais kandidāts - pašreizējais Saeimas deputāts Edvīns Šnore (NA) - atteicās ieņemt deputāta vietu līdz šā parlamenta sasaukuma beigām 15.jūlijā.

Ņemot vērā, ka dalībvalstis var noteikt papildu nodevas, galīgā algas neto summa ir atkarīga no EP deputāta izcelsmes valsts nodokļu režīma. Noteikts, ka EP deputāta algas apmērs ir 38,5% no Eiropas Savienības (ES) Tiesas tiesneša pamatalgas. EP deputāta bruto mēnešalga ir 10 377 eiro. Šie līdzekļi nāk no EP budžeta un visi EP deputāti saņem vienādu algu.