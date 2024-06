Financial Times: Ukraina ar trešo personu starpniecību saņēmusi no Serbijas munīciju 800 miljonu eiro vērtībā

Munīcijas eksporta apjoms no Serbijas, kas ar trešo pušu starpniecību nonāca Ukrainā, ir aptuveni 800 miljoni eiro, ziņo “Financial Times” (FT). Serbijas prezidents Aleksandars Vučičs šo skaitli nosauca par “kopumā precīzu”. Vienlaikus viņš norādīja, ka munīcijas eksports ir “daļa no valsts ekonomiskās atdzimšanas”. Pēc viņa teiktā, Serbijas iestādēm nav nekāda sakara ar to, kur nonāk pārdotā munīcija.