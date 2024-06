Pēc aptuveni 600 Krievijas diplomātu izraidīšanas no Eiropas valstīm, no kuriem aptuveni divas trešdaļas, domājams, bija izlūkdienestu darbinieki, Krievijas spiegu tīkls vairs nedarbojas raiti. Taču 2023. – 2024. gadā sākās tā aktīva atjaunošana, izmantojot gan nelegālos imigrantus, gan – galvenokārt – vervējot vietējos iedzīvotājus vai pat bēgļus un migrantus no Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas. “Krievija pieliek lielas pūles, lai kompensētu Vācijas valdības samazināto Krievijas aģentu skaitu Vācijā,” nesen sacīja Tomass Haldenvangs, kurš vada Federālo konstitūcijas aizsardzības biroju (BfV), kas pilda iekšzemes izlūkdienesta funkcijas.