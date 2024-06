Video Vasaras saulgriežos zivjērgļu ligzdā izšķīlušies Līgucis un Jancis

LDF ornitologs Jānis Ķuze informē, ka abi ligzdas putni - Svings un Singa - ligzdā atgriezās 31.marta rītā. Taču jau kopš 20.aprīļa Singa no ligzdas pazūd, savukārt no 22.aprīļa Svinga mājoklī ierodas Selga. Svings ļoti cenšas rūpēties par jauno draudzeni, 25.aprīlī tai galdā tiek celta "zelta zivtiņa" jeb koi karpa no kādas privātās zivjaudzētavas.