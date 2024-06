10 izplatītākās kļūdas, kuras pieļaujam, ikdienā tīrot zobus

Zobu tīrīšana ir svarīga ikdienas mutes dobuma higiēnas sastāvdaļa – to mums māca jau bērnībā! Tomēr, veicot šo it kā ierasto rutīnu aplam, mēs varam nodarīt būtisku kaitējumu mūsu mutes veselībai. Lai gūtu labumu no zobu tīrīšanas, ir svarīgi to darīt pareizi! Par 10 kļūdām, ko cilvēki pieļauj, tīrot zobus, stāsta Apotheka sertificētā farmaceite Laila Zālīte.