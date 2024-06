KP secināja, ka esošā iepirkuma sistēma nenodrošina pilnvērtīgu un vienlīdzīgu konkurences attīstību, jo "Rīgas siltuma" izveidotais siltumenerģijas iepirkuma modelis rada priekšrocības "Latvenergo", kas izpaužas kā iespēja pārdot saražoto siltumenerģiju abās iepirkuma daļās - konkurences un monopola daļā, ļaujot piemērot atšķirīgas cenas atkarībā no iepirkuma daļas.

KP norāda, ka pakāpeniski būtu veicināma arī kopējā tirgus atvēršana, risinot šo jautājumu kompleksi, gan no lotes dalījumu proporcijas, gan no atlikumsiltuma jautājuma, gan no siltumenerģijas iepirkšanas perioda izmaiņām. KP ieskatā pāreja uz vienotu apjomu jeb iespēju palielināt siltumenerģijas iepirkuma proporciju konkurences daļā ļautu tirgum pašregulēties. Tādējādi pakāpeniski mazajiem neatkarīgajiem siltumenerģijas ražotājiem būtu stimuls attīstībai un siltumenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai konkurences zonā.