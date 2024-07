Kopš neatkarības atgūšanas Azerbaidžāna, Armēnija un Gruzija kopumā ir centušās distancēties no savas padomju pagātnes un nostiprināt attiecības ar Rietumiem. Taču katra no tām ir rīkojusies savā tempā, un Azerbaidžāna un Gruzija no Krievijas ietekmes atteicās daudz ātrāk un pārliecinošāk. Dažu gadu laikā pēc Padomju Savienības sabrukuma Azerbaidžāna un Gruzija kopā ar Ukrainu un Moldovu izveidoja GUAM Organizāciju demokrātijai un ekonomiskajai attīstībai, kuras mērķis bija veicināt postkomunistisko pāreju un ierobežot Krievijas ietekmi reģionā.