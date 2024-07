Vasaras izskaņā var atsākties kuluāru sarunas par izmaiņām valdībā, vēsta laikraksts

JV frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics , paužot personīgo viedokli, pieļāvis, ka koalīciju varētu paplašināt, bet nepamatotas esot spekulācijas, ka vienu partneri - "Progresīvos" - varētu nomainīt ar "Apvienoto sarakstu" (AS). Viens no ZZS līderiem Viktors Valainis situāciju pašlaik vērtē kā viena politiskā spēka vēlmi atgriezties valdībā, bet tā neesot koalīcijas nepieciešamība.

AS politiķis Māris Kučinskis savukārt noliedza baumas par kādas vienas AS daļas piesliešanos koalīcijai. Viņš apstiprina, ka frakcija vēlētos strādāt valdībā, bet tikai kā vienots politiskais spēks.

Premjere Siliņa vai viņai politiski tuvi cilvēki interesējušies par vairāku AS politiķu iespējamo pievienošanos koalīcijai. Visas AS frakcijas dalībai valdībā šķērslis varētu būt bijušais "Vienotības" biedrs Edvards Smiltēns, kurš ir viens no AS līderiem, bet AS iekšienē izskanot arī kurnēšana, ka Smiltēns nespēj pārkāpt pāri pagātnes aizvainojumam pret "Vienotību". ZZS savukārt esot zināmas aizvainojums pret AS par tai veltītajiem izteikumiem par sadarbību ar "Latvijai un Ventspilij" priekšsēdētāju Aivaru Lembergu.