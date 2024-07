FOTO un VIDEO "Lidojām uz 280 km/h!" Lietuvā piedzērušies vīrieši avarē ar "Porsche". Par mata tiesu izglābjas no nāves

Aculiecinieki par to ziņoja portālam "15min", kā arī dalījās ar kadriem, kuros redzamas negadījuma sekas. "Pie iebraukšanas Panevēžā netālu reibumā esoši vīrieši, braucot ar 280 km/h, ielidoja grāvī," negadījumu komentēja aculiecinieki.

Kā ziņo Panevēžas policija , pēc negadījuma slimnīcā nogādāti trīs vīrieši, kuri apgalvo, ka ir pasažieri. Autovadītājs, pēc sākotnējās informācijas, no notikuma vietas aizbēdzis, un šobrīd viņu meklē. Par laimi, automašīna ne ar vienu nav sadūrusies, pretējā gadījumā sekas varēja būt daudz nopietnākas.

Policija tika informēta, ka Šilaiču ciemā, iespējams, droša braukšanas ātruma neievērošanas dēļ no ceļa nobrauca automašīna "Porsche Panamera". Trīs piedzērušies pasažieri - 1972. gadā dzimis vīrietis (2,80 promiles) un 1976. gadā dzimis vīrietis (2,80 promiles), kā arī 1980. gadā dzimis vīrietis (nenoteiktas promiles) - ar traumām nogādāti Panevēžas slimnīcā. Autovadītāja identitāte tiek noskaidrota.

"15min" saņēma šādu aculiecinieku novērojumu: "Mēs ar vīru braucām uz darbu plkst. 08.47, kad uz Kauņas-Panevēžas ceļa (netālu no Panevēžas) pamanījām dūmu mutuli un "Porsche" automašīnu grāvī. Četri reibumā esoši vīrieši, kas bija izvairījušies no ārkārtīgi smagas avārijas, braucot ar 280 km/h (ātrumu atzina automašīnas pasažieri), klīda apkārt, visur bija dūmi. Kad šoferis ieraudzīja, ka esam apstājušies, lai izsauktu policiju, viņš metās taisni krūmos. Priekšējā pasažiera sēdeklī sēdošais vīrietis teica, ka mašīnu vadījis "blēdis no Marijampoles"."