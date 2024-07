Noskaties Vai mopēdauto ir piemērots braucamais jauniešiem?

"Tas ir mazs, pēc izskata automobilim līdzīgs pārvietošanās līdzeklis, bet tā maksimālais ātrums ir ierobežots uz 45 kilometriem stundā, bet motora jauda ir līdz 4 kW,” raidījumā skaidro CSDD Kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris. Tiesības šāda mopēdauto vadīšanai var iegūt jau no 14 gadu vecuma.

Raidījuma vadītājs Pauls Timrots to iepazīst no visām pusēm – tam ir divas durvis, vieta diviem cilvēkiem, korpuss ir no plastmasas, 15 collu riteņi un ietilpīgs bagāžnieks. Auto sver ap 450 kilogramu un ar pilnībā uzlādētu bateriju var nobraukt ap 240 kilometru. Priekšējais stikls ir apsildāms, iespējams arī pašu mašīnu sasildīt vai atdzesēt ar kondicionieri.