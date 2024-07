Japāņi notrausa putekļus no tirgū jau pārbaudītas tehnoloģijas un deva tai jaunu elpu. Izstrādājot e-Power, Nissan balstījās uz diviem pīlāriem, kas minēto konkurentu laikā nebija aktuāli.

Pirmkārt, kompānija saprata, ka starp iekšdedzes un elektriskajām automašīnām pastāv plaisa, un ar savu jaunievedumu to samazināja. Uzņēmums atklāti atzīst – "e-Power" ir piemērots tiem, kas vēl nav gatavi investēt pilnībā elektriskā transportlīdzeklī.

Otrkārt, viņi secināja, ka tieši tagad šādai sistēmai ir krietni piemērotāks brīdis. Ražotājiem ir jāievieš videi saudzīgas sistēmas, un, ja elektrificētā piedziņa tiek izmantota populāros modeļos, cilvēki to labprāt pieņem.

Japānā "e-Power" tehnoloģija pirmoreiz tika prezentēta 2017. gadā, kad tā tika uzstādīta kompaktajā ģimenes hečbekā "Note". Sistēma sastāvēja no trīscilindru 1,2 litru benzīna dzinēja, kas attīstīja vien 80 ZS, un 127 ZS elektromotora.

Eiropā pirmo reizi šī hibrīda kombinācija parādījās 2022. gadā, kad to ieguva krosoveru segmenta aizsācējs "Qashqai". Šāds lēmums izrietēja no Nissan veiktās tirgus izpētes, kurā tika secināts, ka 70% krosoveru vadītāju brauc pa pilsētu vai piepilsētu. Plus lielākā daļa respondentu atzina, ka jūtas spiesti upurēt braukšanas prieku ekoloģijas vārdā. Tagad šī tehnoloģija ir uzstādīta lielākajā Nissan SUV modelī "X-Trail".