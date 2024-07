Ekspertu padomi – kā rīkoties, ja kļūstat par ceļu satiksmes negadījuma liecinieku

Ceļu satiksmes negadījumā svarīga loma ir ne tikai tā dalībniekiem, bet arī cilvēkiem, kas to redzējuši. Eksperti no apdrošināšanas kompānijas "Gjensidige Latvija" un juridiskā biroja SIA "Konsultatīvā sabiedrība "Conventus"" uzsver, ka ceļu satiksmes negadījuma liecinieki var sniegt noderīgu informāciju uz negadījuma vietu atbraukušajām policijas amatpersonām vai, tiesas gadījumā, tiesas institūcijām, kas to izskata.